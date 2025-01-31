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«Авангард» — «Барыс»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

«Авангард» — «Барыс»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Барыс».

Ставка: индивидуальный тотал голов «Авангарда» больше 3,5 за 2.10.

«В Омск едет худшая команда текущего сезона КХЛ. По последним данным, существование «Барыса» в КХЛ вообще под большим вопросом. Клуб ближайшие несколько матчей проведёт без 10 игроков основного состава, так как казахстанские хоккеисты отправились в составе национальной сборной на Азиатские игры. Команда только в прошлом матче прервала серию поражений из 12 игр, обыграв «Сибирь» (4:3 ОТ), но теперь, видимо, начнёт новую.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» хоть и находится не в лучшей форме и не может рассчитывать на травмированных Маклауда и Прохоркина, должен легко разбираться с таким соперником. В этом сезоне команды встречались трижды: две победы у «ястребов», одна у «Барыса». Вторая половина января у Омска получилась хуже первой: после шести побед подряд случилось три поражения в четырёх матчах. Но даже в таком состоянии «Авангард» — безоговорочный фаворит. Можно поставить на индивидуальный тотал голов «Авангарда» больше 3.5», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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