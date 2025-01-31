Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Юта» — «Коламбус»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

«Юта» — «Коламбус»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Юта» – «Коламбус».

Ставка: победа «Юты» за 2.03.

«В январе «Коламбус» выступает успешно. В последних 10 матчах у команды семь побед, она продолжает бороться за плей-офф. Крайне хорош Кирилл Марченко. У русского форварда 53 очка в 50 играх сезона и «+29» – лучший показатель полезности в НХЛ. Здорово проявляет себя в последних встречах молодой талант Адам Фантилли – у него 5 (3+2) очков в последних пяти матчах. Сейчас «мундиры» на выезде на Западе. График непростой: в четверг игра в Лас-Вегасе, а на следующий день – уже в Солт-Лейк-Сити.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды ещё не встречались в этом сезоне. И стоит ожидать матч равных соперников. Оба клуба – середняки, в составе которых довольно много молодёжи, оба борются за плей-офф. Последние недели для «Юты» были не лучшими: шесть поражений в 10 встречах. Однако шансы на попадание в восьмёрку сильнейших всё ещё остаются. Вернулся после травмы Михаил Сергачёв и сразу забил гол «Питтсбургу» (2:3 ОТ). «Коламбус» забивает больше «Юты», но и больше пропускает. Нас ждёт равная игра. Но фактор домашней площадки и более комфортный график должны сыграть на руку команде из Солт-Лейк-Сити. Поставим на победу «Юты», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android