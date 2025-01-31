«Юта» — «Коламбус»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Юта» – «Коламбус».

Ставка: победа «Юты» за 2.03.

«В январе «Коламбус» выступает успешно. В последних 10 матчах у команды семь побед, она продолжает бороться за плей-офф. Крайне хорош Кирилл Марченко. У русского форварда 53 очка в 50 играх сезона и «+29» – лучший показатель полезности в НХЛ. Здорово проявляет себя в последних встречах молодой талант Адам Фантилли – у него 5 (3+2) очков в последних пяти матчах. Сейчас «мундиры» на выезде на Западе. График непростой: в четверг игра в Лас-Вегасе, а на следующий день – уже в Солт-Лейк-Сити.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК Юта Солт-Лейк-Сити Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Команды ещё не встречались в этом сезоне. И стоит ожидать матч равных соперников. Оба клуба – середняки, в составе которых довольно много молодёжи, оба борются за плей-офф. Последние недели для «Юты» были не лучшими: шесть поражений в 10 встречах. Однако шансы на попадание в восьмёрку сильнейших всё ещё остаются. Вернулся после травмы Михаил Сергачёв и сразу забил гол «Питтсбургу» (2:3 ОТ). «Коламбус» забивает больше «Юты», но и больше пропускает. Нас ждёт равная игра. Но фактор домашней площадки и более комфортный график должны сыграть на руку команде из Солт-Лейк-Сити. Поставим на победу «Юты», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».