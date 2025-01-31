«Леганес» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Леганес» — «Райо Вальекано».

Ставка: обе забьют — нет за 1.75.

«Леганес» демонстрирует уверенные результаты в 2025 году, не потерпев ни одного поражения. Команда одержала домашнюю победу над мадридским «Атлетико» и сыграла вничью на выезде с «Атлетиком» из Бильбао. В последних пяти матчах «Леганес» не знает поражений, что свидетельствует о хорошей форме коллектива. В составе «Леганеса» выделяется полузащитник Дарко Брашанац, который отметился одним голом и двумя результативными передачами в 18 встречах текущего сезона.

С другой стороны, «Райо Вальекано» также показывает стабильные результаты, уступив лишь один раз в последних 10 матчах. Однако на выезде команда в последнее время чаще играет вничью, как это было во встречах с «Вильярреалом», «Бетисом» и «Осасуной», все они завершились со счётом 1:1. Лидером «Райо Вальекано» является полузащитник Иси Паласон, который в текущем сезоне забил три гола и отдал три результативные передачи.

Исторически «Райо Вальекано» имеет преимущество в очных матчах, одержав три победы в последних пяти встречах с «Леганесом».

Не ждём от этого матча высокой результативности и ставим на исход «обе забьют — нет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».