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«Куньлунь» — «Сочи»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 31 января

«Куньлунь» — «Сочи»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 31 января
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – «Сочи».

Ставка: ТМ 5 за 2.01.

«В октябре сочинцы уже уверенно выигрывали в Мытищах, но на этот раз хозяева вряд ли потеряют очки. Команда Зубова свои две победы в январе уже взяла, она, конечно, поупирается и теперь – но турнирная мотивация у гостей на несколько порядков ниже. «Куньлунь» продолжает кубковую гонку. Подопечные Кравца не для того героически обыгрывали в последних встречах «Витязь» и «Трактор», чтобы оступаться и дарить очки главному аутсайдеру конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нет сомнений и в том, что это будет малорезультативный хоккей. Максимум четыре гола на двоих. Сочинцы, конечно, закроются и будут действовать от обороны. А у хозяев не так много мастерства, чтобы уверенно раскатывать защиту соперника», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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