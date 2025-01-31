«Куньлунь» — «Сочи»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 31 января

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – «Сочи».

Ставка: ТМ 5 за 2.01.

«В октябре сочинцы уже уверенно выигрывали в Мытищах, но на этот раз хозяева вряд ли потеряют очки. Команда Зубова свои две победы в январе уже взяла, она, конечно, поупирается и теперь – но турнирная мотивация у гостей на несколько порядков ниже. «Куньлунь» продолжает кубковую гонку. Подопечные Кравца не для того героически обыгрывали в последних встречах «Витязь» и «Трактор», чтобы оступаться и дарить очки главному аутсайдеру конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2025, пятница. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Нет сомнений и в том, что это будет малорезультативный хоккей. Максимум четыре гола на двоих. Сочинцы, конечно, закроются и будут действовать от обороны. А у хозяев не так много мастерства, чтобы уверенно раскатывать защиту соперника», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».