«Авангард» — «Барыс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Омске

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Барыс».
Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 6.5 за 3.10.
«Барыс» в воскресенье прервал серию из 12 поражений, но в Омске гостей ждёт разгром. «Авангард» отыграется за все неудачи. Сколь мощно выглядели «ястребы» в первой половине января, столь же плохо выступают во второй. В последние две недели у них три болезненных поражения в четырёх матчах, а обыгран только беспомощный на выезде «Адмирал».
Сибиряки сделают всё, чтобы завершить первый месяц 2025 года в хорошем настроении и порадовать своих болельщиков. Даже если «Авангард» сыграет на 60 процентов своих возможностей, шансов у «Барыса» нет. Атака хозяев разгуляется по полной. Ставка на крупную победу омичей и тотал больше 6.5 шайбы – хороший шанс выиграть», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».
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