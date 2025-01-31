«Авангард» — «Барыс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Омске

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Барыс».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 6.5 за 3.10.

«Барыс» в воскресенье прервал серию из 12 поражений, но в Омске гостей ждёт разгром. «Авангард» отыграется за все неудачи. Сколь мощно выглядели «ястребы» в первой половине января, столь же плохо выступают во второй. В последние две недели у них три болезненных поражения в четырёх матчах, а обыгран только беспомощный на выезде «Адмирал».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Сибиряки сделают всё, чтобы завершить первый месяц 2025 года в хорошем настроении и порадовать своих болельщиков. Даже если «Авангард» сыграет на 60 процентов своих возможностей, шансов у «Барыса» нет. Атака хозяев разгуляется по полной. Ставка на крупную победу омичей и тотал больше 6.5 шайбы – хороший шанс выиграть», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».