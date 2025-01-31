Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Авангард» — «Барыс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Омске

«Авангард» — «Барыс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Барыс».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 6.5 за 3.10.

«Барыс» в воскресенье прервал серию из 12 поражений, но в Омске гостей ждёт разгром. «Авангард» отыграется за все неудачи. Сколь мощно выглядели «ястребы» в первой половине января, столь же плохо выступают во второй. В последние две недели у них три болезненных поражения в четырёх матчах, а обыгран только беспомощный на выезде «Адмирал».

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сибиряки сделают всё, чтобы завершить первый месяц 2025 года в хорошем настроении и порадовать своих болельщиков. Даже если «Авангард» сыграет на 60 процентов своих возможностей, шансов у «Барыса» нет. Атака хозяев разгуляется по полной. Ставка на крупную победу омичей и тотал больше 6.5 шайбы – хороший шанс выиграть», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android