«Лада» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ в Тольятти

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 2.60.

«Весь сезон «Лада» достойно реагировала на финансовые проблемы и слухи о будущих серьёзных проблемах клуба. Но серия поражений в январе, похоже, добила тольяттинскую команду психологически. По игре волжане ничем не уступили ни «Куньлуню», ни «Витязю», ни «Нефтехимику», ни даже «Торпедо» с «Автомобилистом». Но в этих пяти встречах они набрали ноль очков. А ведь чтобы попасть в плей-офф, равных по классу соперников надо было побеждать обязательно.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2025, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Вот и «Ак Барсу» тольяттинцы, похоже, тоже уступят. Да, будут сражаться, пытаться вскрыть защиту команды Гатиятулина – но выигрывать казанцы должны без особых проблем и нервов. На их стороне и преимущество в мастерстве, и психологическое спокойствие. Берём уверенную победу гостей со скромным тоталом меньше 5.5», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».