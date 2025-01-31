«Лада» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.70.

«Лада» могла брать по два очка в каждом из четырёх последних матчей, но проиграла все четыре. В том числе прямым конкурентам по борьбе за плей-офф. Даже удивительно, как тольяттинская команда ещё не надломилась психологически после такой серии неудач. Отрыв от «Сибири» составляет уже восемь очков. По потерянным, правда, четыре, но эти две победы ещё надо взять.

Сегодня как раз хороший шанс. Хозяева посвежее, ведь отдыхали на день больше, а у соперника в понедельник было энергозатратное «зелёное дерби». «Ак Барс» в 2025-м постоянно испытывает проблемы, сталкиваясь с грамотно поставленной обороной. 0 голов дома «Сибири» — недавнее подтверждение. В начале января казанцы дома со скрипом всё-таки одолели «Ладу», но теперь высоки шансы на ничью в основное время или даже на победу хозяев. Очки им банально нужнее. И весёлой эта встреча точно не будет. Пять голов на двоих – максимум», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».