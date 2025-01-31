Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж: когда бой UFC Fight Night 250, кто фаворит

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир UFC Fight Night 250. В соглавном поединке россиянин Шарабутдин Магомедов встретится с британцем Майклом Пейджем. Начало этого боя запланировано на 21:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом Шару Буллета, на его победу дают коэффициент 1.25. Шансы Пейджа при этом оценили в 3.60. Ничья доступна за 61.00.

На полный бой можно сделать ставку за 1.56, а досрочное завершение поединка идёт за 2.35.

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC Fight Night 250, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.