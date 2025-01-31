Winline запустил масштабный розыгрыш в рамках Зимнего Кубка РПЛ

Winline Зимний Кубок РПЛ стартовал! Сильнейшие команды страны сражаются в борьбе за первое место. В честь главного турнира зимы Winline запустил сразу несколько розыгрышей крупных призов. Их призовой фонд — 6 млн фрибетами, а также мерч команд-участниц турнира.

Всем пользователям приложения Winline доступна мини-игра «Футбольный снайпер», в рамках которой разыгрывают 6 млн фрибетами. Механика игры проста: игроки выбирают команду и выполняют три удара по воротам в одной попытке, пытаясь сбить коробки в воротах. За сбитые коробки начисляются очки. Задача — набрать наибольшее количество очков.

Каждому пользователю будет доступна одна бесплатная попытка в день, а чтобы получить дополнительные попытки, необходимо сделать ставку от 1000 рублей на любой матч Winline Зимнего Кубка РПЛ. Игроки, набравшие наибольшее количество очков за день, участвуют в ежедневном розыгрыше фрибетов, а главный приз — 3 миллиона фрибетами — будет распределён между лучшими игроками по итогу всего турнира.

Игра будет доступна всем зарегистрированным пользователям Winline с 30 января по 11 февраля.

Чтобы не пропустить весь эксклюзивный контент, который не покажут по ТВ, Winline совместно с Российской Премьер-Лигой создали и запустили специального бота в Telegram — @winline_promo_bot.

Каждый пользователь бота сможет узнать расписание всех матчей турнира, поучаствовать в розыгрыше уникальных призов, среди которых мячи и футболки с автографами футболистов-участников турнира, а также быть в курсе всех событий главного футбольного события зимы.

Переходите по ссылке, включайте уведомление от бота и смотрите, как сильнейшие делают разницу.

Winline Зимний Кубок РПЛ проходит в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля. Участники турнира — сильнейшие клубы страны: «Спартак», «Зенит», «Краснодар», «Динамо» М, ЦСКА и «Ростов».

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