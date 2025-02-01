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Адесанья — Имавов: прогноз на бой UFC

Адесанья — Имавов: прогноз на бой UFC
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Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков сделал прогноз на бой Исраэль АдесаньяНассурдин Имавов.

Ставка: Адесанья победит за 1.70.

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Ни против Шона Стрикленда, ни против Дрикуса дю Плесси Адесанья ничего не показал. Время берёт своё. Минусы Исраэля вылезают всё сильнее: слабая выносливость и проблемы в борьбе. Но сейчас ему будет противостоять соперник, который точно по зубам. Победа может дать Изи ещё один шанс вернуть титул. Поражение же окончательно убьёт надежды.

Имавову упорно прочат большое будущее, однако пока здесь много вопросов. Нассурдин скучноват и однообразен, подстроиться под него довольно легко. При этом каких-то тактических изысков он не показывал. Да, он универсал, он стойкий, но для того чтобы биться за чемпионский титул, этого маловато.

А вот хватит ли навыков для победы в ближайшем бою? Возможно, но здесь всё будет зависеть от Адесаньи. Если Изи покажет, что его старение хоть и не остановлено, но замедлилось, тогда он просто перебьёт соперника. Если же позволит сопернику сделать бой вязким и уж тем более перевести себя в партер, то карьеру Исраэлю можно завершать.

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