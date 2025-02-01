Шара Буллет — Пейдж: прогноз «Чемпионата» на бой UFC

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков сделал прогноз на бой Шара Буллет — Майкл Пейдж.

Ставка: Шара Буллет победит за 1.32.

А вот тут лучше не моргать! Два классных ударника должны устроить настоящее шоу. А фаворитом ведут Шарабутдина Магомедова: на его победу дают коэффициент 1.32. Шансы Венома при этом оценили в 3.70.

Дело в том, что Шара Буллет — классический средневес, который, бывало, поднимался и в полутяжёлую категорию. А вот Майкл Пейдж выступает в полусреднем дивизионе. Последний его бой в среднем весе был больше 10 лет назад! Так что в силе ударов у россиянина точно преимущество.

При этом недооценивать британца слишком опасно. У него очень разнообразный арсенал — чтобы его выключить, придётся постараться. Веном плох в борьбе, но здесь грэпплинга не предвидится. Мы увидим красивый, техничный бой со множеством комбинаций. Ну а Шара Буллет должен побеждать — на его стороне выносливость и физическая сила.