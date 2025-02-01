Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк: прогноз на бой UFC

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков сделал прогноз на бой Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк.

Ставка: Павлович победит за 1.30.

Важнейший вечер для карьеры россиянина. Два тяжёлых поражения от Тома Аспиналла и Александра Волкова пошатнули его перспективы в тяжёлом весе, да и вообще в UFC. Сергею срочно нужно реабилитироваться, перезагрузиться и начать своё возвращение. Букмекеры в него верят, дают на его победу коэффициент 1.30, в то время как на его соперника — 4.00.

Жаирзиньо Розенстрайк — опытный ударник, который, правда, никогда не побеждал топовых оппонентов. С середняками у него всё складывалось, а вот по-настоящему серьёзные бойцы его обыгрывали. Сейчас суринамец идёт на серии из двух побед.

На стороне Павловича — размах рук, техника и скорость. Розенстрайка нельзя недооценивать, он способен нокаутировать любого в свой хороший день. Но всё-таки он медлителен. Это должно способствовать победе Сергея. Главное, чтобы он выкинул из головы последние неудачи.