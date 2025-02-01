Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Аталанта» — «Торино»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

«Аталанта» — «Торино»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская Серия А добралась до 23-го тура. В субботу, 1 февраля, на стадионе «Джевисс» в Бергамо состоится матч «Аталанта» — «Торино». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Материалы по теме
«Аталанта» — «Торино». Гасперини обнулит все старания Ваноли
«Аталанта» — «Торино». Гасперини обнулит все старания Ваноли

Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев явными фаворитами предстоящего матча. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 68% вероятности.

Победа «Торино» оценивается коэффициентом 8.10 (около 11% вероятности). Ничейный исход можно найти с коэффициентом 4.80 (21%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча в Бергамо получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14.

Материалы по теме
«Борнмут» — «Ливерпуль». Лучший отдых после Лиги чемпионов
«Борнмут» — «Ливерпуль». Лучший отдых после Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android