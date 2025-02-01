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«Аталанта» — «Торино»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

Итальянская Серия А добралась до 23-го тура. В субботу, 1 февраля, на стадионе «Джевисс» в Бергамо состоится матч «Аталанта» — «Торино». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев явными фаворитами предстоящего матча. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 68% вероятности.

Победа «Торино» оценивается коэффициентом 8.10 (около 11% вероятности). Ничейный исход можно найти с коэффициентом 4.80 (21%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча в Бергамо получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14.