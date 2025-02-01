«Аталанта» — «Торино»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Торино».

Ставка: «Аталанта» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.74.

«Торино» кажется, пережил кризис. Последнее поражение датируется 21 декабря 2024 года. С тех пор клуб провёл пять встреч и ни разу не проиграл. А ведь на пути встречались даже такие крепыши, как «Ювентус» (1:1) и «Фиорентина» (1:1). Однако есть беда — побед маловато. Одна на данном отрезке, если быть точным. А именно – над «Кальяри» (2:0).

И это, разумеется, никак не сравнится с тем, что было на старте сезона. Тогда Паоло Ваноли признавали тренером месяца в Серии А, а теперь его команда сидит в середине турнирной таблицы. Пока не приходится бороться за выживание — и на том спасибо. Конечно, если тренд без поражений сохранится, можно будет подумать о борьбе за еврокубки.

Однако «Аталанта» сейчас должна быть в таком состоянии, в котором обычно с середняками справляются. Особенно на домашнем стадионе. Начиная с февраля 2021 года бергамаски провели на своём поле четыре матча с туринцами. За это время забили им 13 мячей. Есть все основания полагать, что на этот раз без голов тоже не останутся.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини за три матча в разных турнирах после поражения от «Наполи» (2:3) забили девять мячей. То есть с реализацией у них порядок. Команда Паоло Ваноли в последнее время стала надёжнее играть, однако это выглядит больше как случайность, нежели закономерность. В предстоящем матче хозяева забьют от двух мячей и выиграют.