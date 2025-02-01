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«Борнмут» — «Ливерпуль»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

«Борнмут» — «Ливерпуль»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 3 за 1.77.

«24-й тур АПЛ — «Борнмут» против «Ливерпуля». Хозяева в сезоне, особенно дома, играют очень даже хорошо — всего лишь два поражения: от «Челси» и, неожиданно, от «Брайтона». Клуб занимает высокое для себя седьмое место, набрав 40 очков. В последней встрече чемпионата «вишни» просто уничтожили дома «Ноттингем», забив ему пять и оставив свои ворота сухими. А в последних четырёх играх ими было забито 16 голов — это просто фантастика. Команда, как говорится, «на ходу».

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а «Ливерпуль» в последнем официальном матче уступил в Лиге чемпионов, дав некоторым своим лидерам отдохнуть. Потому что встреча с турнирной точки зрения значения не имела. Проиграл он ПСВ на выезде — 2:3. Но на этот результат не стоит обращать внимания. «Ливерпуль» — в полном порядке. И основным составом проведёт очередной выездной матч.

Если мы проанализируем последние семь встреч этих команд между собой, то увидим огромное преимущество гостей по результатам. Только в марте 2023 года «Борнмут» всё же одержал одну победу со счётом 1:0. При этом «Ливерпуль» не забил пенальти, промахнулся Салах. Так что соперник для «красных» удобный, но, повторюсь, «Борнмут» в этом сезоне хорош, играет дома и имел больше дней для отдыха.

И предполагаю, что будет весёлая игра, открытая, остро атакующая. Обе команды забьют, думаю, точно. Но это всего лишь 1.55. Общий тотал больше трёх, скорее всего, да, за 1.77. И, как всегда, если кто-то хочет рискнуть чуть-чуть, то можно рассмотреть и тотал больше четырёх мячей за 3.00. Но я, как всегда, рисковать не буду — тотал больше трёх», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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