«Борнмут» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.90.

«Борнмут» и «Ливерпуль» сойдутся в очном матче в рамках 24-го тура АПЛ. Не думаю, что у хозяев поля тут есть шансы, даже несмотря на то что их соперник на днях прервал длинную серию без неудач.

Да, пару дней назад команда Слота прервала свою серию без проигрышей во всех турнирах. С другой стороны, она была не такой уж длинной — пять матчей. В начале января клуб уже проигрывал «Тоттенхэму» в первом полуфинале Кубка лиги (0:1). Тот матч ничего не решал. Как, собственно, ничего не решила и неудача мерсисайдцев в заключительном туре ЛЧ от ПСВ (2:3). «Ливерпуль» всё равно финишировал первым в таблице, попал в 1/8 финала напрямую. Да и на обе эти встречи клуб явно выходил смешанным составом.

В АПЛ же серия без проигрышей у «Ливерпуля» длится уже дольше нескольких месяцев. Время от времени команда позволяет себе играть вничью. Но на турнирном положении это не особо сказывается. В таблице «красные» всё ещё лидируют, имеют отрыв от ближайших преследователей в шесть и более очков.

У «Борнмута» дела тоже идут довольно неплохо. Что говорить, если клуб всерьёз претендует на еврокубки — с 40 очками он стоит на седьмом месте, только по дополнительным параметрам уступая «Челси» с шестой строчки. «Ньюкасл» и «Ман Сити» из топ-5 отрываются от «вишен» всего на одно очко.

И такие результаты «Борнмута» не удивляют. Он тоже давно не уступал — с конца ноября. С тех пор несколько раз коллектив выступил вничью, в большинстве же матчей выигрывал. Особенно важны были три последние встречи с соперниками из топ-6 — 2:2 с «Челси», 4:1 с «Ньюкаслом» и 5:0 с «Ноттингем Форест». Как видим, победы «вишни» ещё и добывали с крупным счётом.

В общем, я тут всё равно верю в успех «Ливерпуля», который уже не раз доказывал, что способен справиться с почти любым соперником не только в Англии, но и в Европе. Однако «Борнмут» явно даст ему отпор. Так что мой выбор тут — победа «Ливерпуля» и обе забьют с коэффициентом 2.90», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».