«Эспаньол» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Эспаньол» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.80.

«Если бы не позорное и разгромное поражение от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании в середине января (2:5), дела бы шли у «Реала» почти безупречно. Дело в том, что он почти только побеждает, причём почти два месяца, если не считать осечку с каталонцами. Другой вопрос — какие соперники у подопечных Анчелотти за этот период были, почти все они и так не могли доставить им проблем.

Для примера можно привести два последних тура Лиги чемпионов, которые прошли в эти две недели — «Зальцбург» (5:1) и «Брест» (3:0). Никаких трудностей у «Реала» не возникло, хотя он и играл не в оптимальном составе. Всё ещё есть много проблем у клуба, Мбаппе явно не приносит столько голов, сколько от него ждали. Да и к обороне много вопросов. Но у остальных клубов в Ла Лиге проблем ещё больше, чаще они теряют очки. Особенно это касается «Барселоны» и «Атлетико», которые со «сливочными» и борются за лидерство. И сейчас команда Анчелотти от них отрывается на четыре и семь очков.

Уверен тут в успехе «Реала». Но сомневаюсь, что совсем легко будет мадридцам, особенно после матча в Лиге чемпионов. Так что ставлю на победу «Реала» со счётом 2:1 — котировка 7.80. Всё же у хозяев есть турнирная мотивация, они постараются сыграть надёжно», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».