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«Динамо» Москва — СКА: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

«Динамо» Москва — СКА: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.75.

«Четвёртый матч между принципиальными соперниками обещает быть таким же ярким, как и предыдущие. Последний раз команды встречались на прошлой неделе, тогда в Санкт-Петербурге «Динамо» отыгралось с 0:3 и победило 5:3. Бело-голубые трижды в сезоне уже побеждали СКА. Но у армейцев сейчас идёт победная серия из трёх матчей. Правда, тут не всё гладко. В четверг против «Спартака» команда чуть не упустила преимущество с 0:3, сумев победить только по буллитам. «Динамо» же на своём льду обыграло «Торпедо» (4:2).

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01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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Матчи между СКА и «Динамо» всегда получаются крайне результативными. Петербуржцы больше всех забивают в КХЛ (185 шайб в 50 матчах), москвичи отстали ненамного — они седьмые со 151 голом. Для многих игроков эти встречи — особенные. Например, для Игоря Ожиганова и Никиты Гусева, которые ранее выступали в Северной столице. Да и главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов работал в СКА и в роли помощника, и главным. В общем, связей достаточно. С учётом статистики имеет смысл поставить на тотал больше 5.5», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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