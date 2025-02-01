«Бостон» — «Рейнджерс»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Бостон» – «Рейнджерс».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.60.

«Команды уже провели одну встречу в этом сезоне, 2 января победу одержали «Рейнджерс» со счётом 2:1. С тех пор положение команд не сильно изменилось. Обе хотят претендовать на самые высокие места, но пока довольствуются лишь местом в середине турнирной таблицы и в настоящий момент даже не попадают в зону плей-офф. У обеих серии из двух поражений. Острая фаза кризиса вроде бы миновала (в конце осени была катастрофа), но стабильность никак не приходит.

«Рейнджерс» чуть больше в среднем забивают (2,96), чем «Бостон» (2,7), а пропускают меньше (3,04 против 3,23). Заметно лучше ньюйоркцы в меньшинстве (84,7% нейтрализации против 75,2%). Вратарская бригада команды из Манхэттена тоже выглядит более убедительной: Игорь Шестёркин имеет 90,9% отраженных бросков, а Джереми Свейман 88,7%. Именно игра голкиперов и действия в неравных составах могут стать ключевыми в этой встрече. Тем более в последних матчах у «Брюинз» наметились серьёзные проблемы в обороне: за две игры команда пропустила 13 шайб. Если учесть статистику и текущую форму команд, небольшое преимущество может быть за гостями. Предлагаем поставить на победу «Рейнджерс», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».