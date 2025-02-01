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Кто фаворит боя Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж на UFC Fight Night 250

Кто фаворит боя Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж на UFC Fight Night 250
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1 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир UFC Fight Night 250. В соглавном поединке россиянин Шарабутдин Магомедов встретится с британцем Майклом Пейджем. Начало этого боя запланировано на 21:30 мск.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
01 февраля 2025, суббота. 21:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Майкл Пейдж

Букмекеры считают фаворитом Шару Буллета, на его победу дают коэффициент 1.25. Шансы Пейджа при этом оценили в 3.60. Ничья доступна за 61.00.

На полный бой можно сделать ставку за 1.56, а досрочное завершение поединка идёт за 2.35.

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC Fight Night 250, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

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