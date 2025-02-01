Во сколько начало боя UFC Fight Night 250 Павлович — Розенстрайк, где смотреть, прогноз

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир UFC Fight Night 250. В одном из поединков мы увидим возвращение в октагон россиянина Сергея Павловича, который будет драться с Жаирзиньо Розенстрайком из Суринама. Ориентировочное начало этого боя — в 21:00 мск.

Букмекеры верят в успех Павловича, дают на его победу коэффициент 1.28, в то время как на его соперника — 3.65. Ничья доступна за 65.00. На то, что бой продлится всю дистанцию, можно заключить пари с котировкой 5.70, а досрочное завершение идёт за 1.12.

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC Fight Night 250, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.