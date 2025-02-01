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UFC Fight Night 250: главные бои, во сколько начало турнира, где смотреть

UFC Fight Night 250: главные бои, во сколько начало турнира, где смотреть
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1 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир UFC Fight Night 250. В главном событии вечера выступит экс-чемпион Исраэль Адесанья, он сразится с Нассурдином Имавовым, представляющим Францию. В соглавном поединке Шарабутдин Магомедов встретится с Майклом Пейджем. Кроме того, мы увидим возвращение в октагон Сергея Павловича, который будет драться с Жаирзиньо Розенстрайком. Вечер единоборств стартует в 17:00 мск, бои основного карда начнутся в 21:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард вечера выглядит следующим образом:

Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов;
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж;
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк;
Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра;
Мухаммад Наимов — Каан Офли;
Шамиль Газиев — Томас Петерсен;
Боладжи Оки — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
Терренс Маккинни — Дамир Хаджович;
Фарес Зиам — Майк Дэвис;
Жасмин Ясудавичюс — Майра Буэно Силва;
Богдан Град — Лукас Александр;
Хамди Абдельвахаб — Джамал Погс.

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