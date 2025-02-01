UFC Fight Night 250: полный кард турнира, какие главные бои

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир UFC Fight Night 250. В главном событии вечера выступит экс-чемпион Исраэль Адесанья, он сразится с Нассурдином Имавовым, представляющим Францию. В соглавном поединке Шарабутдин Магомедов встретится с Майклом Пейджем. Кроме того, мы увидим возвращение в октагон Сергея Павловича, который будет драться с Жаирзиньо Розенстрайком. Вечер единоборств стартует в 17:00 мск, бои основного карда начнутся в 21:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард вечера выглядит следующим образом:

Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов;

Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж;

Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк;

Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра;

Мухаммад Наимов — Каан Офли;

Шамиль Газиев — Томас Петерсен;

Боладжи Оки — Абдул-Карим Аль-Сельвади;

Терренс Маккинни — Дамир Хаджович;

Фарес Зиам — Майк Дэвис;

Жасмин Ясудавичюс — Майра Буэно Силва;

Богдан Град — Лукас Александр;

Хамди Абдельвахаб — Джамал Погс.