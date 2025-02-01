«Эспаньол» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Эспаньол» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.90.

«Реал» – лидер чемпионата, опережает уже на четыре очка мадридский «Атлетико».

«Эспаньол» борется за выживание, пока команда находится в зоне вылета. Но в последних матчах «Эспаньол» бодается – обыграли «Вальядолид», не проиграли «Севилье». Но каким бы в целом неплохим был в последних играх «Эспаньол», «Реал» сейчас просто в феноменальной форме.

«Реал» играет лихо, легко, воздушно, хорошо комбинирует, хорошо созидает, хорошо реализует и в каждом матче одерживает крупные победы. Много забивает Килиан Мбаппе, сейчас ещё Винисиус вернётся после дисквалификации.

В общем, я веду к тому, что шансов у «Эспаньола», как кажется, немного, в последних четырёх матчах между этими командами «Реал» выигрывает минимум в два мяча – 3:1, 4:1, 4:0. Думаю, что у «Реала» есть необходимые ресурсы и возможности для того, чтобы с аутсайдером сыграть на классе, тем более с такой группой атаки, думаю, что «Реал» своё точно реализует.

Мой прогноз – победа «Реала» с форой (-1.5) за хороший коэффициент 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».