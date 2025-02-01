«Бавария» — «Хольштайн»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Хольштайн».

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 4.5 за 1.95.

«Бавария» неудачно выступила в Лиге чемпионов, провалом это назвать сложно, но 1:4 в Барселоне и 0:3 в Роттердаме точно запомнились её поклонникам с негативной стороны. Была ещё неудача в Бирмингеме, эти три неуспеха оставили мюнхенскую команду за пределами первой восьмёрки, и теперь ей придётся играть лишний раунд. В Бундеслиге же дела идут неплохо, и пока лидерству «Баварии» ничего не угрожает, более того: после прошлого тура отрыв от «Байера» вырос до шести очков.

«Хольштайн» из Киля — дебютант элитного немецкого дивизиона, никогда прежде команда из северного портового города не играла в Бундеслиге. Поэтому первый сезон на таком уровне нужно оценивать, не забывая об этом моменте. И поэтому промежуточный результат неутешительный, но и катастрофой пока не стал. 17-я позиция с 12 очками и худшим показателем пропущенных мячей. Но при этом «Хольштайн» много забивает, а отставание от 16-го места, которое даёт шанс сыграть в стыках с командой из Второй Бундеслиги, — всего два очка.

Команда из Киля в последних 10 матчах одержала всего две победы, но одна разгромная — над «Аугсбургом» 5:1, а вторая — над «Боруссией» из Дортмунда 4:2. Однако всё это было дома, и бóльшую часть своих очков «Хольштайн» набрал именно у себя. Сейчас же им предстоит выездная встреча — и не просто, а гостевая в Мюнхене, где никому не бывает легко. Сейчас команда Компани подходит к матчу после завершения группового этапа лиги чемпионов, и на следующей неделе играть в Кубке Германии не надо — так «Байер» в 1/8 финала решил этот вопрос. Хозяева должны не только забирать три очка, но и делать это уверенно», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».