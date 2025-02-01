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«Аталанта» — «Торино»: прогноз Семёна Зигаева на матч Серии А

«Аталанта» — «Торино»: прогноз Семёна Зигаева на матч Серии А
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Торино».

Ставка: победа «Аталанты» и её индивидуальный тотал больше 1.5 за 1.65.

«Аталанта» в конце 2024 года была чуть ли не главным претендентом на титул в чемпионате Италии, уж точно одним из. Но после наступления нового года с командой Джанпьеро Гасперини случился серьёзный спад. Началось всё с поражения в полуфинале Суперкубка от «Интера», а затем две ничьих и поражение в Серии А. Эти неудачи опустили бергамасков на третью строчку, а отставание от лидера уже семь очков. Есть ещё Лига чемпионов, но и тут «Аталанта» чуть смазала выступление, ей не хватило одного очка, чтобы финишировать в первой восьмёрке, а так девятое место и без прямой путёвки в 1/8 финала.

Италия — Серия А . 23-й тур
01 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торино» перед началом сезона сменил тренера, после трёх лет в отставку отправили Ивана Юрича, а вместо него позвали хорошо знакомого у нас Паоло Ваноли, успевшего поработать в «Спартаке». И старт сезона вышел удачным, «Торино» после нескольких туров даже возглавлял турнирную таблицу, но затем наступил спад. Сначала команда из Турина вылетела из Кубка Италии, а затем наступила катастрофа и в Серии А. В следующих 15 турах было одержано лишь две победы — над «Эмполи» и «Комо». Но в прошлом туре «Торино» наконец добился ещё одной, на сей раз обыграв «Кальяри» 2:0, и теперь на 10-й строчке.

В этом матче есть очевидный фаворит, «Аталанта» и составом обладает посерьёзнее, и игру Гасперини давно выстроил, да и играет дома. Шанс «Торино» в том, что бергамаски играли в среду в Барселоне и в преддверии 1/16 финала Лиги чемпионов может где-то чуть сэкономить силы во внутреннем чемпионате. И всё же разрыв в этом сезоне между командами колоссальный, и в набор очков командой Ваноли в Бергамо верится с трудом», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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