«Локомотив» — «Металлург»: назван фаворит главного матча дня КХЛ

В субботу, 1 февраля, на льду стадиона «Арена-2000» в Ярославле состоится матч «Локомотив» — «Металлург». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.13, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа магнитогорского «Металлурга» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.35 — около 29% вероятности. Если командам понадобится овертайм, сыграет коэффициент 3.70 (26%).

Дождаться серии послематчевых буллитов можно за 6.60, а на хет-трик предлагают 15.00. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в Ярославле. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.75.