«Локомотив» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч в Ярославле

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Металлург».

Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал меньше 5.5 гола за 2.06.

Подопечные Андрея Разина сегодня не выглядят так грозно, как это было в прошлой регулярке, когда до конца боролись за первое место. На данный момент они даже не в топ-3 Восточной конференции, хотя плотность там нормальная, вполне рабочая. К старту плей-офф, конечно, всё может измениться, но в Ярославле наверняка придётся принять роль андердога.

Кроме травмированного голкипера Даниила Исаева, у «Локомотива», согласно официальному сайту КХЛ, потерь нет. Следовательно, тренерский штаб может рассчитывать на всех и как следует подготовиться. Отсюда логично ждать победу хозяев в предстоящем матче. Скорее всего, в основное время.

Альтернативный взгляд — «Локомотив» не проиграет в основное время, а тотал будет меньше 5.5 шайбы. На домашнем стадионе железнодорожники в этом сезоне в основное время уступили только в 3 из 25 матчей. При этом с «Металлургом» обычно голевых шоу не устраивают. А потому увидеть в предстоящей встрече счёт в районе 3:1 в пользу хозяев — более чем реально.

В пользу относительно невысокой результативности говорит также дисквалификация Максима Шалунова. Форвард «Локомотива» набрал 31 очко по системе «гол+пас» за 49 матчей в этой регулярке. Конечно, о справедливости его отстранения можно спорить, но вклад в результат команды — неопровержим. Этой зимой хоккеист особенно результативен, так что это потеря.