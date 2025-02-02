«Милан» — «Интер»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру «Милан» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 2.02.

«Милан» при Сержиу Консейсау уже встречался с «Интером». А именно в финале Суперкубка Италии, когда забрал трофей. Тогда «россонери» пропустили дважды — в конце первого тайме и начале второго. Однако за целый тайм сумели отличиться трижды и вырвать победу. Последний гол был забит на 90+3-й минуте. И «Интер» наверняка захочет отомстить.

У команды Симоне Индзаги есть все шансы для реванша. Во-первых, она хороша. Нет, вы не поняли. Действительно хороша! Вышла напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов с четвёртого места общей таблицы, при игре в запасе отстаёт от лидирующего «Наполи» всего на три очка в чемпионате Италии и продолжает штамповать победы. Регулярно и много при этом забивает.

Вместе с тем «нерадзурри» будут более свежие в предстоящем дерби. В отличие от «россонери», они в Лиге чемпионов играли дома. И во многом именно такие мелочи решают исходы столь серьёзных, принципиальных противостояний. Если не случится ничего экстраординарного, «Интер» должен обыграть «Милан». Но вряд ли разница в счёте будет большой.