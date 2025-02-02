«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.05.

В целом «Манчестер Сити» сезон уже провалил. По собственным меркам, разумеется. Из любимого Кубка английской лиги вылетел ещё в октябре. В чемпионате Англии «Ливерпуль» с большой долей вероятности не догонит, поскольку уже отстал на 12 очков. Да и рассчитывать на многое в Лиге чемпионов будет трудно, ведь надо и стыки пройти сначала, и есть рыбёшки покрупнее.

Нестабильность сейчас присуща подопечным Хосепа Гвардиолы, в то время как команда Микеля Артеты, напротив, хороша уже второй сезон кряду. В АПЛ продолжает гнаться за «Ливерпулем», в 1/8 финала Лиги чемпионов вышла напрямую, а также пока сохраняет шансы на выход в финал Кубка английской лиги. При этом «Арсенал» выиграл четыре из пяти последних матчей в разных турнирах с разными соперниками, забив 10 мячей. Хорошее число в условиях отсутствия важных нападающих — Букайо Саки и Габриэла Жезуса.

Любопытно также, что Микель Артета на неделе обыграл «Жирону» (2:1) в Лиге чемпионов довольно необычным составом. Многие лидеры начали матч со скамейки запасных, а потому к игре с «Манчестер Сити» должны подойти более-менее свежими. В том числе и это поможет одержать победу. Голы должны быть с обеих сторон, но «Арсенал» выглядит предпочтительнее. Вероятный счёт — 2:1 в его пользу.