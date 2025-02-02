«МЮ» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Кристал Пэлас».

Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за 1.79.

На обретение манкунианцами стабильности рассчитывать пока что не стоит. Неплохой отрезок вовсе не гарантирует, что «красные дьяволы» дома смогут победить «Кристал Пэлас». История последних официальных очных встреч не на их стороне. «Орлы» проиграли всего лишь 3 из 10.

«Кристал Пэлас» проводит один из лучших отрезков за последние 10 лет, хоть и располагается только на 13-й строчке в турнирной таблице: «стекольщики» проиграли только дважды за 12 предыдущих туров АПЛ. Уступили «Арсеналу» (1:5) и «Брентфорду» (1:2). Как ни странно, оба поражения потерпели на своём поле.

В обоих случаях подопечные Оливера Гласнера не выглядели беспомощно. Были шансы переломить ход игры, но немного не хватило везения. Плюс соперники постарались усложнить задачу. Многовато ничьих, но какой же симпатичный и конкретный футбол показывают «орлы»! Не оторваться. Выглядит понятнее и цельнее, чем у «Манчестер Юнайтед», хотя бюджет гораздо меньше.

На удивление уверенно «стекольщики» чувствуют себя в гостях. Беспроигрышная серия в АПЛ на выезде насчитывает уже семь встреч. Пора обновить достижение. Заключить пари на Х2 можно с коэффициентом 1.79. Линия позволяет не мудрить и не добавлять тотал.