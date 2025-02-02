«Барселона» — «Алавес»: букмекеры оценили шансы каталонцев

2 февраля в матче 22-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Алавес». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск. Главный судья — Хосе Мунуэра Монтеро.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.21, что равно приблизительно 81% вероятности.

Победа «Алавеса» оценивается коэффициентом 14.0 — в районе 7%. Ничейный исход можно найти в линии за 7.80, что составляет около 12%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Алавес» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.