«Барселона» — «Алавес»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч «Барселона» — «Алавес».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.88.

Правдиво отвечает на вопрос о нынешнем состоянии сине-гранатовых ничья с «Аталантой» (2:2). Каталонцы показали красивый динамичный футбол. Превзошли соперника по всем параметрам, кроме разве что количества офсайдов. Досадная потеря очков. С другой стороны, мирного исхода хватило для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую. Самое время сосредоточиться на первенстве.

«Алавес» занимает 17-е место в таблице, бьётся за выживание. И это ещё повезло с календарём. За последние два месяца в соперниках в чемпионате Испании был только один представитель топ-8 — «Атлетик» из Бильбао. «Синие» зацепились за мирный исход (1:1), но то было на своём поле. В гостях они уязвимы: две победы и две ничьих при семи поражениях в Примере.

«Алавес» является весьма удобным соперником для «Барселоны». Каталонцы не проигрывают «синим» с 2017 года. И очков практически не теряют — 13 побед и две ничьих. Бо́льшую часть противостояний выиграли с разницей в два гола и более. Вот и возьмём победу фаворита с форой.