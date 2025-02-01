«Аталанта» — «Торино»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Торино».

Ставка: победа «Аталанты» и ТБ 1.5 за 1.74.

«Аталанта» и «Торино» сыграют в 23-м туре Серии А. «Аталанта» после поражения от «Наполи» одержала две победы, ещё один раз сыграла вничью. Обыграли бергамаски «Штурм» крупно в Лиге чемпионов 5:0, с «Комо» была волевая победа одержана, 2:1 на выезде. Ну и ничья, да какая была, и с кем — с «Барселоной», с одним из фаворитов Лиги чемпионов. Догоняли «Барселону» подопечные Гасперини дважды и догнали за матч, очень достойный результат. И «Аталанта», можно было прогнозировать, что создаст проблемы «Барселоне», она их создала. В итоге очки отобрала. Команда, мы видим, регулярно снова забивает минимум по два мяча стабильно. И в общем, наверное, можно сказать, что кризис позади. И с «Торино» «Аталанта» — фаворит.

«Торино» не проигрывает уже пять матчей подряд. Правда, в рамках этой пятиматчевой серии четырежды клуб играл вничью, и в прошлом туре он обыграл «Кальяри» 2:0. Это первая победа с середины декабря. Адамс два забил, Влашич хороший матч провёл. До этого «Торино» побеждал ещё в прошлом году, в декабре у «Эмполи», тогда тоже Адамс победный гол забил.

И для туринцев это важная победа была, потому что удалось им оторваться на расстояние в шесть очков от зоны вылета. «Аталанта» же третья, на четыре очка отстаёт от «Интера», на семь — от «Наполи». И, конечно, «Аталанте», чтобы быть в гонке за скудетто, хоть и понятно, что никто этого не требует от неё, никто не ожидал, что «Аталанта» будет так высоко, но у игроков амбиции есть, и, чтобы не отстать, нужно побеждать.

Дома «Аталанта», я думаю, должна победить. Возьму комбинированную ставку – «Аталанта» сильнее «Торино». Если она своими шансами воспользуется, то думаю, что три очка возьмёт. Возьму комбинированную ставку — победа «Аталанты» и общий тотал голов больше 1.5 с коэффициентом 1.74», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».