«Атлетико» — «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Мальорка».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.30.

«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице с 45 очками, отставая от лидера «Реала» на четыре очка. В последних двух турах подопечные Диего Симеоне потеряли очки, уступив «Леганесу» (0:1) и сыграв вничью с «Вильярреалом» (1:1). Однако команда обладает лучшей обороной в лиге, пропустив всего 14 мячей.

Главными действующими лицами «Атлетико» являются нападающий Александр Сёрлот, забивший восемь голов в 18 матчах Ла Лиги, и Антуан Гризманн со своими семью голами и четырьмя ассистентскими очками.

«Мальорка» занимает шестое место с 30 очками. В последних четырёх матчах у «островитян» одни поражения. Причём ни в одной из встреч не удавалось забить. Ключевыми игроками «Мальорки» являются нападающие Ведат Мурики и Кайл Ларин, которые находятся в хорошей форме.

Если учитывать мотивацию «Атлетико» сократить отставание от лидера и их сильную игру на домашнем стадионе, можно ожидать их победу с разницей в два мяча. Поставим на победу «Атлетико» с форой (-1.5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».