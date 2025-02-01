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Шара Буллет — Майкл Пейдж: прогноз Чейла Соннена на бой UFC Fight Night 250

Шара Буллет — Майкл Пейдж: прогноз Чейла Соннена на бой UFC Fight Night 250
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Бывший боец UFC Чейл Соннен дал прогноз на бой UFC Fight Night 250 Шара Буллет — Майкл Пейдж. Поединок в Эр-Рияде начнётся ориентировочно в 21:30 мск.

Ставка: победа Пейджа за 3.60.

«Шара никогда никого не переводил на пол. Это 100% так, причём за всю его карьеру, не только за время выступлений в UFC. Он никогда не проводил тейкдаун. Не потому что у него не получалось. А просто он даже не пробовал это сделать. Не пытался.

Принимая это как факт, мы можем предположить, что Шара будет драться с Майклом Пейджем в стойке. Но ни одна живая душа не преуспела в этом. Многие пытались, но никто не преуспел», — заявил Соннен на своем YouTube-канале.

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