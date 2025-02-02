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«Милан» — «Интер»: прогноз и ставки на миланское дерби

«Милан» — «Интер»: прогноз и ставки на миланское дерби
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В воскресенье, 2 февраля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится центральный матч 23-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Интер». Стартовый свисток легендарного дерби запланирован на 20:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение действующему чемпиону Италии. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Милана» оценивается коэффициентом 4.05 (24%), а на ничью можно поставить за 3.60 (28%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что миланское дерби на «Сан-Сиро» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Наиболее вероятным же экспертам представляется счёт 1:1 (7.00).

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