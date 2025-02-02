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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: букмекеры назвали фаворита главного матча тура АПЛ

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: букмекеры назвали фаворита главного матча тура АПЛ
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В воскресенье, 2 февраля, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.05, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Манчестер Сити» соразмерна ничейному исходу и оценивается коэффициентом 3.90 — около 26% вероятности.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что центральный матч 24-го тура АПЛ получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, в то время как тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

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