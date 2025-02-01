Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж: прогноз Романа Копылова на бой UFC Fight Night 250

Российский средневес UFC Роман Копылов поделился прогнозом на бой турнира UFC Fight Night 250 между Шарабутдином Магомедовым, известным по прозвищу Шара Буллет, и британцем Майклом Пейджем.

«От встречи Шары Буллета и Майкла Пейджа жду зрелищный бой двух ударников. Оба привыкли работать нестандартно. Фаворитом вижу Шару, ведь он моложе своего соперника на семь лет, а скорость и рефлексы с годами уходят», — приводит слова Копылова «Матч ТВ».

Бой Шарабутдина Магомедова и Майкла Пейджа будет соглавным на предстоящем вечере единоборств, который пройдёт в Эр-Рияде. Ориентировочное начало поединка — в 21:30 мск.