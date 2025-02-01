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Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж: прогноз Романа Копылова на бой UFC Fight Night 250

Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж: прогноз Романа Копылова на бой UFC Fight Night 250
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Российский средневес UFC Роман Копылов поделился прогнозом на бой турнира UFC Fight Night 250 между Шарабутдином Магомедовым, известным по прозвищу Шара Буллет, и британцем Майклом Пейджем.

«От встречи Шары Буллета и Майкла Пейджа жду зрелищный бой двух ударников. Оба привыкли работать нестандартно. Фаворитом вижу Шару, ведь он моложе своего соперника на семь лет, а скорость и рефлексы с годами уходят», — приводит слова Копылова «Матч ТВ».

Бой Шарабутдина Магомедова и Майкла Пейджа будет соглавным на предстоящем вечере единоборств, который пройдёт в Эр-Рияде. Ориентировочное начало поединка — в 21:30 мск.

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