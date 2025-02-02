«Северсталь» — «Спартак»: прогноз на матч в Череповце

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Северсталь» — «Спартак».

Ставка: итоговая победа «Северстали» за 1.82.

На своём льду подопечные Андрея Козырева проиграли всего-навсего 7 из 26 матчей. 17 побед одержали в основное время. Больше очков дома набрали только «Локомотив» и «Салават Юлаев». «Спартак» же в Череповце в начале января потерпел поражение со счётом 3:5. Взять реванш будет очень сложно.

«Северсталь» двигается в превосходном ритме: пять поражений против 14 побед. Ни разу за этот период не проиграла дважды подряд. А на днях как раз крупно уступила на выезде ЦСКА (1:6). Стимул реабилитироваться дополняет турнирная мотивация. На некоторое время череповчане поднялись на вторую строчку Западной конференции. И результаты прекрасные, и хоккей команда показывает динамичный, красивый.

У «Спартака» столько же очков, но имеется две игры в запасе. Фора стремительно уменьшается: красно-белые проиграли 8 из 14 предыдущих матчей. Во многом неудовлетворительные результаты обусловлены сложным календарём. Добрая половина соперников была из топ-7 обеих конференций. Плюс кадровые потери сказали своё слово.

Напрашивается ставка на итоговую победу «Северстали». В основное время или по буллитам — неважно. В предыдущей очной встрече она должна была победить разгромно. Из-за того, что отдала инициативу в концовке, сама себе создала проблемы. Дважды на одни и те же грабли Андрей Козырев наступает редко. А вообще-то даже практически никогда.