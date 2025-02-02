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«МЮ» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч АПЛ

2 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно около 47% вероятности.

Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 3.70 — около 26%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.