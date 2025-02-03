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Названы шансы «Челси» прервать неудачную серию в АПЛ

Названы шансы «Челси» прервать неудачную серию в АПЛ
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3 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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В семи предыдущих турах АПЛ «Челси» одержал всего одну победу.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.36, что равно около 73% вероятности.

Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 8.10 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00, что составляет примерно 15%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

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