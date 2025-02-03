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«Жирона» — «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

«Жирона» — «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании
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3 февраля в матче 22-го тура испанской Примеры встретятся «Жирона» и «Лас-Пальмас». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Марио Мелеро Лопес.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Жироны» предлагается с коэффициентом 1.62, что равно приблизительно 61% вероятности.

Победа «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 5.80 — в районе 17%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Жирона» — «Лас-Пальмас» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

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