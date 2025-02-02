Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Шара Буллет потерпел первое поражение в UFC. Зашёл коэффициент 12.0

Шара Буллет потерпел первое поражение в UFC. Зашёл коэффициент 12.0
Комментарии

Представитель Великобритании Майкл Пейдж победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) топового российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, на турнире UFC Fight Night 250, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Материалы по теме
«Арсенал» — «Манчестер Сити». Учитель будет гордиться учеником
«Арсенал» — «Манчестер Сити». Учитель будет гордиться учеником

Это поражение стало для бойца из России первым в карьере. До этого он одержал 15 побед в 15 поединках.

Букмекеры считали Магомедова явным фаворитом. Ставки на его победу принимались с коэффициентом 1.25. Победа Пейджа шла за 3.60: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3600 рублей. На ничью давали 61.0.

Заключить пари на то, что бой пройдёт всю дистанцию, предлагалось за 2.35. Победа Пейджа по очкам шла за 8.50.

Ставки на единогласную победу Пейджа решением судей принимались за 12.0.

Материалы по теме
«Милан» — «Интер». Это вам за Суперкубок
«Милан» — «Интер». Это вам за Суперкубок
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android