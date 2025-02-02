Шара Буллет потерпел первое поражение в UFC. Зашёл коэффициент 12.0

Представитель Великобритании Майкл Пейдж победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) топового российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, на турнире UFC Fight Night 250, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Это поражение стало для бойца из России первым в карьере. До этого он одержал 15 побед в 15 поединках.

Букмекеры считали Магомедова явным фаворитом. Ставки на его победу принимались с коэффициентом 1.25. Победа Пейджа шла за 3.60: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3600 рублей. На ничью давали 61.0.

Заключить пари на то, что бой пройдёт всю дистанцию, предлагалось за 2.35. Победа Пейджа по очкам шла за 8.50.

Ставки на единогласную победу Пейджа решением судей принимались за 12.0.