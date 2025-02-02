«Рома» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч Серии А

2 февраля в центральном матче 23-го тура итальянской Серии А «Рома» примет «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Микаэль Фаббри.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.43, что равно приблизительно 41% вероятности.

Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет примерно 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Наполи» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.