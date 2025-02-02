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«Рома» — «Наполи»: прогноз на матч чемпионата Италии

«Рома» — «Наполи»: прогноз на матч чемпионата Италии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Рома» — «Наполи».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.79.

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«Партенопейцы» устроили с «Интером» захватывающую гонку. С развевающимися на ветру волосами несутся к скудетто. Выиграли все семь предыдущих матчей чемпионата Италии с общим счётом 16:5. Аутсайдеров в соперниках практически не было: подавляющая часть из топ-12. Одолели и «Фиорентину» (3:0), и «Аталанту» (3:1), и «Ювентус» (2:1). Очень мощно.

Антонио Конте добился идеального баланса: его подопечные исправно и много создают моментов и не позволяют разгуляться в собственной штрафной. Иными словами, к воротам неаполитанцев не подобраться. В среднем за встречу пропускают 0,6 гола — реже всех. Оборона крепче скалы!

Нападение, как ни странно, не утратило привлекательности после ухода Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ». Конте выстроил игру через Ромелу Лукаку. Бельгиец набрал шикарную форму: только в четырёх предыдущих турах первенства забил три мяча и отдал две результативные передачи. По голу отгрузил «Фиорентине», «Аталанте» и «Ювентусу». «Рома» может стать следующей жертвой.

Подводим итог: соперники на ходу, у них отличные результаты на последнем отрезке. Фаворит не проглядывается, но можно проверить «низ» по голам. Обе команды хороши в искусстве конструирования атак. Однако всё же в тактических задумках Раньери и Конте есть солидный крен в оборону. В лучших традициях чемпионата Италии, защита превыше всего. Что-нибудь в духе 1:0 или 1:1 здесь вполне уместно. В общем, проверяем ТМ 2.5 мяча.

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