«Челси» — «Вест Хэм»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу АПЛ «Челси» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (+1.5) за 1.96.

Предыдущим местом работы Грэма Поттера был как раз «Челси». С тех пор утекло немало воды. Однако сквозь время 49-летний специалист наверняка пронёс желание поквитаться с бывшей командой за неприятную отставку на фоне неудовлетворительных результатов. Долго у него не получалось найти новое пристанище. И вот этот момент наступил.

Несмотря на внушительный простой, Поттер волшебным образом быстро освоился на внутренней кухне «Вест Хэма». «Молотобойцы» чаще владели мячом и территорией, нежели «Астон Вилла», хотя встреча проходила в Бирмингеме. То есть заметно усилилось их желание цепляться за очки.

Можно проверить Х2 за 3.30. Хотя есть и вариант безопаснее: П2 с форой (+1.5). Коэффициент тоже приличный — 1.96, а рисков меньше. «Аристократы» совсем раскисли под натиском трудностей. А раззадоренные «молотобойцы», наоборот, кажется, обретают себя. Морально гости к встрече готовы лучше.