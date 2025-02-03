«Жирона» — «Лас-Пальмас»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Жирона» — «Лас-Пальмас».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.05.

Борьба за выживание снабжает подопечных Диего Мартинеса дополнительными приливами энергии: они проиграли только 4 из 12 предыдущих матчей Примеры. И только одна из ознаменовавшихся поражением встреч не получилась близкой — с лидирующим мадридским «Реалом» (1:4).

«Жирона» за этот же период времени потерпела шесть поражений. Помимо «Лас-Пальмаса», уступила «Реалу Сосьедад» (0:1), мадридскому «Реалу» (0:3), «Мальорке» (1:2), «Севилье» (1:2) и «Райо Вальекано» (1:2). Можно было не перечислять поражения, но так нагляднее видно недуг каталонцев. У них очень плохо обстоят дела с результативностью.

Подопечные Мичела Санчеса на дистанции забивают чуть чаще, чем «Лас-Пальмас» (в среднем 1,3 мяча за матч). Однако бо́льшая часть голов приходится на долю не обладающих надёжной защитой команд. Как только попадается организованно обороняющийся соперник, в атаке начинается хаос и наблюдается безыдейность.

Может быть, родные стены помогут каталонцам избежать поражения, но уверенности в этом нет совсем. На своём поле они выступают не сильно лучше, чем в гостях. Предлагаем проверить тотал меньше 2.5 мяча. Скорее всего, матч будет складываться по сценарию предыдущей очной встречи, и результат вполне может быть похожим.

«Лас-Пальмас» пропустил больше одного гола только в 5 из 13 предыдущих матчей чемпионата Испании. Во всех пяти случаях в соперниках были сильные клубы, обладающие мощным нападением. «Жирону» же в сегодняшнем виде к числу таковых язык отнести не повернётся.