«Арсенал» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» 2:1 за 12.00.

«Главный матч тура, да и, пожалуй, второго круга АПЛ – «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити». Если бы игра проходила пару месяцев назад, «канониры» тут набрали бы три очка, скорее всего. А так, сейчас их шансы на успех примерно равны. Небольшое преимущество, я даже думаю, что у «Ман Сити».

Уже давно «горожане» вышли из кризиса. Начали они часто выигрывать. Собственно, если взять последние пять туров АПЛ, то статистика лучшая в турнире за этот период именно у «Ман Сити». Кажется, мы уже отвыкли немного от таких результатов команды Гвардиолы. В пяти встречах она всего один раз потеряла очки в игре с «Брентфордом» (2:2), а также четыре раза выиграла, в том числе у «Челси» (3:1).

Правда, одна неудача у клуба всё-таки недавно была, но случилась она не в АПЛ. В чемпионате же «горожане» поднялись в топ-4, сейчас идут четвёртыми и уже «маячат в зеркале» у «Ноттингем Форест» с третьей строчки – между ними три очка. Вторым в турнире идёт как раз «Арсенал» с 47 баллами. Отрыв от «Ман Сити» пока достаточный – шесть очков. Но всё равно, конечно, «канониры» проигрывать не хотят. Они всё никак не могут догнать лидирующий «Ливерпуль», который имеет отрыв в шесть очков и ещё игру в запасе.

В последнее время в АПЛ «Арсенал» тоже не проигрывал. Но, в отличие от «Ман Сити», он дважды сыграл вничью в пяти турах – 1:1 с «Брайтоном» и 2:2 с «Астон Виллой», в общем-то, с крепкими соперниками. Выиграли же подопечные Артеты у «Тоттенхэма» (2:1) и у «Брентфорда» (3:1).

Также обе команды в последние недели принимали участие в заключительных турах группового раунда Лиги чемпионов. Там-то «Ман Сити» и потерпел ту самую неудачу. Причем проиграл он в принципиальной игре – «ПСЖ», со счётом 2:4, ведя по ходу игры 2:0. Обидная неудача была, тем более что после неё «горожане» ещё и опустились за пределы топ-24. Но в последнем туре они обыграли «Брюгге» (3:1), всё-таки попав в плей-офф. Теперь им там предстоит сыграть с «Реалом» Мадрид.

А вот «Арсенал» без особых проблем в двух турах разобрался с загребским «Динамо» (3:0) и «Жироной» (2:1). С испанцами чуть сложнее клубу пришлось, проигрывал он 0:1, но дважды забил по итогу. В отличие от «Ман Сити», у «канониров» в конце прошлого года большого кризиса не было, так что в ЛЧ они спокойно финишировали в топ-8, попав напрямую в 1/8 финала.

Интересная игра. Всё далеко не так очевидно, учитывая, что «Сити» уже набрал ход снова. «Арсенал», само собой, отпор даст. В прошлой их встрече он защищался, как мог. Но сейчас, я думаю, мотивация у «горожан» будет другая, они активнее сыграют и победят. Ставлю на счёт 2:1 в пользу «Манчестер Сити» с коэффициентом 12.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».