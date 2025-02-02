«Арсенал» — «Манчестер Сити»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ 2 февраля

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Ман Сити» не проиграет за 1.86.

«Арсенал» и «Манчестер Сити». Центральный матч 24-го тура АПЛ. Вспоминаем позднюю осень 2024 года и начало зимы, когда только ленивый не обсуждал «Сити», когда они «горели» всем подряд. Но наступил новый, 2025 год, и уже февраль, а «Сити» — уже четвёртый, и от «Арсенала» их отделяют всего лишь шесть очков. И вот она, встреча между собой. У меня нет сомнений, что болельщики, да и все сотрудники клуба и футболисты «Ливерпуля» будут болеть за «Ман Сити». Вы все прекрасно понимаете почему.

Матч первого круга между этими командами закончился со счётом 2:2. И в этой игре я тоже жду много забитых мячей, и одна, и другая команда проповедуют атакующий футбол, и обе забьют хотя бы по одному, это точно — коэффициент 1.63. И в каждом тайме мы тоже, скорее всего, увидим по одному голу. А возможно, что в матче будет забито больше трёх голов — коэффициент 2.18.

А я просто верю в Пепа и в «Ман Сити». Поэтому не думаю, что я сильно рискую, и поставлю на то, что «Ман Сити» не проиграет, за 1.86», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».